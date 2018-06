(10 Photos) Ouverture Mondial 2018 : Iker Casillas et Natalia Vodianova dévoilent le trophée

GALSEN221 – C’est fait, la Coupe du monde de football Russie 2018 est lancée avec la première rencontre entre la Russie, pays hôte, et l’Arabie Saoudite. Avant le coup d’envoi de la première rencontre, la cérémonie d’ouverture aura vécu avec des supporteurs venus en nombre au stade assistés à un magnifique spectacle. Dans la même foulée, Iker Casillas et Natalia Vodianova ont dévoilé le fameux trophée qui fait tant rêver les 32 nations en course pour une victoire finale.

(.. Photos) Ouverture Mondial 2018 : Iker Casillas et Natalia Vodianova dévoilent le trophée

Galsen221.com