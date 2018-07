10 Photos – Real Madrid : c’est officel, Cristiano Ronaldo rejoint la Juventus

GALSEN221 – C’était dans l’air du temps. C’est devenu une réalité. Depuis l’élimination du Portugal à la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo était annoncé proche de la Juventus Turin. Un club avec lequel il va évoluer la saison prochaine puisque le Real Madrid a officialisé le départ du génie lusitanien à travers un communiqué que Galsen221 vous propose de lire in extenso.

Le Real Madrid CF, compte tenu de la volonté et de la demande exprimée par le joueur Cristiano Ronaldo, a accepté de son transfert à la Juventus FC

Aujourd’hui, le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude à un joueur qui a fait ses preuves pour être le meilleur dans le monde et a marqué l’un des moments les plus brillants de l’histoire de notre club et du football mondial.

Au-delà des titres conquis, des trophées obtenus et des triomphes remportés sur les terrains pendant ces 9 années, Cristiano Ronaldo a été un exemple de dévouement, de travail, de responsabilité, de talent et d’amélioration.

Il est également devenu le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid avec 451 buts en 438 matchs. Au total 16 titres, dont 4 Coupes d’Europe, 3 consécutives et 4 dans les 5 dernières saisons. Sur le plan individuel, avec le maillot du Real Madrid, il a remporté 4 Ballon d’Or, 2 trophées de meilleur joueur du monde et 3 Gold Boots, parmi de nombreux autres prix.

Pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo sera toujours l’un de ses grands symboles et une référence unique pour les prochaines générations.

Le Real Madrid sera toujours ta maison.

Galsen221.com