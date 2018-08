GALSEN221 – Diao Baldé Keita est officiellement devenu un joueur de l’Inter Milan. L’international sénégalais s’est engagé après avoir passé la traditionnelle visite médicale. Un an après son départ de la Lazio Rome pour le championnat de France et l’AS Monaco, le « Lion » est de retour de l’autre côté des Alpes. Il espère retrouver l’efficacité qui était la sienne et oublier la saison mitigée qui a été la sienne sur le Vieux Rocher, en Principauté.