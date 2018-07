( 12 Photos ) Sadio Mané en route pour une tournée américaine avec Liverpool

Liverpool s’est envolé pour les États-Unis pour une tournée qui va commencer aux premières heures ce samedi matin

Les Reds traverseront l’Atlantique durant la nuit et atterriront à Charlotte, en Caroline du Nord vers 7h du matin (12h heure locale) pour lancer un séjour de huit jours en Amérique.

Jürgen Klopp et son équipe de 29 joueurs participeront à l’International Champions Cup, avec des matchs contre le Borussia Dortmund, Manchester City et Manchester United.