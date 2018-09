13 Photos : Amanekh défie Papa Sow et Sa Thiès avant de prendre la direction des USA

Amanekh dévoile ses objectifs. Accroché, jeudi dernier à Rufisque, le chef de l’écurie Lébougui a dit ses ambitions : « je suis prêt et je veux en découdre avec Sa Thiès et Papa Sow. Actuellement, tout le travail que je suis en train d’abattre c’est pour croiser Sa Thiès. Récemment, Boy Niang 2 de l’écurie De Gaulle l’a corrigé. Donc, c’est un combat plus que légitime. Je vais aux USA uniquement pour Sa Thiès et Papa Sow. Je suis prêt à tout pour leur montrer que je suis le plus fort ».

