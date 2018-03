D’aucuns affirment que Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux se sont déjà tout dit par vidéos interposées. Ce que les deux athlètes comptent démentir lors de cet ultime ndajé. Le Lion et le Tigre veulent encore sortir de gros mots pour tenter de gagner la bataille verbale. À ce propos, les deux solides gaillards de la lutte réfléchissent aux termes appropriés et blessants à sortir pour rester encore sous le feu des projecteurs.

