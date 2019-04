2012, quand Arsenal refuse de signer Sadio Mané !

L’équipe d’Arsenal (élite anglaise) avait refusé de prendre une option sur l’attaquant sénégalais Sadio Mané, qui lui avait été proposé après les Jeux olympiques de Londres en 2012, a révélé Mady Touré, président de l’académie Génération Foot, formatrice de l’attaquant de Liverpool.

« Après les J0, je l’avais proposé à Gilles Grimandi (recruteur d’Arsenal en France) », a-t-il confié dans un entretien avec l’APS, rappelant que la star de Liverpool évoluait à l’époque au FC Metz, club qui venait d’être relégué en National (D3 française).

L’ancien défenseur de l’AS Monaco et d’Arsenal n’a pas donné suite aux sollicitations du président de Génération Foot en dépit de l’implication de l’agent Thierno Seydi.

« Quelques années plus tard, j’avais rappelé cet épisode à Arsène Wenger alors entraîneur d’Arsenal », a dit Mady Touré.

Selon Mady Touré, le transfert de Sadio Mané aux Red Bulls de Salzburg (Autrice) a crédibilisé davantage le projet Génération Foot auprès de son partenaire français, le FC Metz.

Il souligne que les quatre millions d’euros (plus de 2 milliards 600 millions CFA) perçus par Metz sur le transfert de l’international sénégalais, désormais convoité par le Real Madrid (élite espagnole), a permis à ce club de se relever financièrement.

« Au début, aussi bien au Sénégal qu’en France, peu croyait à ce projet », a rappelé Mady Touré, précisant que la star sénégalaise de Youssou Ndour fait partie des rares personnes à l’avoir poussé à aller au bout de ce projet.

« Comme un grand frère, il nous avait demandé de foncer et a permis qu’on utilise son image pour l’académie », s’est souvenu Mady Touré.

Génération Foot, fondée en 2000, dispose de ses propres locaux (terrains de compétition et d’entraînement, salle de musculation, bureaux et logements pour les techniciens et les pensionnaires) à Déni Birame Ndao, dans le département de Rufisque.

L’académie a inauguré en mars dernier son propre lycée, une manière de permettre à ses pensionnaires d’allier sport et études.

En plus de mettre sur le marché des internationaux comme Sadio Mané et Ismaila Sarr, pour ne citer que deux des pensionnaires actuels de l’équipe nationale du Sénégal, Génération Foot a gagné une coupe du Sénégal en 2015 et un titre de champion en 2017, et fait désormais partie des gros bras de la Ligue 1 sénégalaise.