GALSEN221 – C’est fait. L’équipe nationale du Sénégal a procédé aux derniers réglages avant d’affronter demain, jeudi, la Colombie lors d’un match capital comptant pour le troisième et dernier match de la phase de groupes du Mondial de football. Pour leur dernière séance d’entraînement, les “Lions” ont gardé l’énergie et la bonne humeur qui les caractérisent depuis le début du tournoi. Bon signe pour ceux qui craignaient que la pression et l’enjeu de la rencontre les engloutissent.

