(4 Photos) Ligue des Champions : Sadio Mané, un perdant qui restera dans l’histoire

GALSEN221 – Samedi 26 mai 2018, Kiev (Ukraine). Mené en finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid à la 51ème minute de jeu, Liverpool voit surgir quatre minutes plus tard Sadio Mané qui inscrit le but de l’égalisation. Un but qui, malgré la défaite des Reds à la fin du temps réglementaire (3-1), à cause notamment de deux grotesques erreurs du portier, restera dans l’histoire pour plusieurs raisons.

En effet, Sadio Mané, qui prenait part pour la première fois à la prestigieuse compétition, a inscrit son dixième but de l’exercice. Une dixième réalisation qui lui permet de devenir le meilleur buteur sénégalais de la compétition devant Dame Ndoye. Mais, pas que.

En marquant ce samedi soir, l’ancien Messin devient le quatrième joueur africain de l’histoire à marquer lors d’une finale de la Coupe aux grandes oreilles. Avant lui, Rabah Madjer, Samuel Eto’o et Didier Drogba l’avaient fait. Trois grands noms de l’histoire du football africain.

Au classement des buteurs, le fer de lance de l’équipe nationale du Sénégal est devancé par le seul et l’unique Cristiano Ronaldo, qui conserve son titre avec 15 réalisations.

Malgré cette défaite donc, Sadio Mané, sur le plan personnel, aura vécu une campagne pour le moins couronnée de succès.

Désormais, place à l’équipe nationale du Sénégal. Avec les Lions, l’enfant de Bambaly tentera de créer la sensation à la Coupe du monde à laquelle il prendra part dans quelques semaines en Russie.

Galsen221.com