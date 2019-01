Le Rock des Parcelles Assainies, Modou Lô n’a pas du tout compris ce qui lui est arrivé après sa chute d’hier face au lion de Guédiawaye au stade Léopold Sédar Senghor. Le Rock des Parcelles Assainies, Modou Lô n’a pas du tout compris ce qui lui est arrivé après sa chute d’hier face au lion de Guédiawaye au stade Léopold Sédar Senghor.

Après sa chute, hier face à Balla Gaye 2 au stade Léopold Sédar, Modou Lô a versé des larmes avant de demander à ses collaborateurs ce qui lui est arrivé. « Qu’est-ce qui m’est arrivé », s’interroge Kharagne Lô qui semblait naviguer dans les nuages. Et le plus croustillant dans cette affaire, c’est ce que Balla a lâché à l’endroit de son adversaire qu’il vient de terrasser : « Champion du courage ! Tu peux rebondir, mais lèves-toi »,a-t-il déclaré. A Modou Lô qu’il a voulu soulever. Le Rock des Parcelles qui n’en revenait pas refuse. Et Modou Lô de demander à ses compagnons venus le chercher : « lan mooma dal (Qu’est-ce qui m’est arrivé ?).Lassez-moi tranquille », Mais Modou sera extirpé de force avant de tomber dans son cumikay. Le regard hagard, Modou Lô enfile péniblement son blouson et entre péniblement dans sa voiture qui mettra beaucoup de temps à sortir du stade.

Balla Gaye 2 a battu Modou Lô, ce dimanche au stade Léopold Senghor. Une victoire nette et sans bavure. Revivez en images (vidéo et photos) les temps forts de la journée dotée du drapeau Macky Sall.