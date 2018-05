5 Photos: Sadio Mané présente les crampons qu’il portera le jour de la finale

A l’occasion de la Finale de Champions League qui opposera le Real Madrid à Liverpool le 26 mai prochain, Sadio Mané portera une paire de crampons collector conçu par son nouveau équipementier New Balance.

L’attaquant sénégalais s’est entraîné ce vendredi dans les toutes nouvelles chaussures de footballNew Balance Furon 4.0 du Pack Otruska. A noter que Sadio Mané devrait également disputer le prochain Mondial avec ses nouvelles chaussures.

Bénéficiant du superbe design blanc et rouge de la collection New Balance World Cup, les crampons de Sadio Mané sont accompagnées d’un texte personnalisé « FINAL KYIV 26 MAY 2018« .

Outre le texte personnalisé sur la tige, les crampons de Mané sont les mêmes que l’édition de détail des bottes de vitesse Furon nouvelle génération de New Balance. Le New Balance Furon 4.0 est doté d’un système de laçage entièrement nouveau sans trous de lacets et d’une tige en une seule pièce.