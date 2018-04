89e mn : Le but qui fait de Kalidou Koulibaly une légende à Napoli (vidéo)

Le défenseur sénégalais a été auteur du but salvateur face à la Juventus, dans le terrain des noirs et blanc. Un but importantissime pour Naples qui, en plus de revenir à un point de la Juve, met la pression sur ces derniers.

En effet, il reste plus que 4 matches et les deux équipes ont fort à faire pour se tirer d’affaire. Chaque match sera une finale. Les coéquipiers du sénégalais se déplaceront à la Fio et à la Sampe et vont recevoir Torino et Crotone.

Tandis que la Juve se déplace à l’Inter, reçoit Bologneet ira joué la Coupe face au Milan pour après être reçue par la Roma avant de recevoir Verona. Un calendrier plus que chargé !

