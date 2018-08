Absence de Tyson au combat Eumeu Sène – Bombardier : Boy Niang réagit avec grandeur

GALSEN221 – L’absence de soutien de Tyson envers son ex poulain Eumeu Sène qui disputait samedi dernier un combat royal, qu’il a fini par remporter contre Bombardier qui lui a cédé la couronne de roi des arènes au passage, a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Invité à se prononcer sur la question, Boy Niang 2, qui est également de Pikine et qui a apporté tout son soutien au « Tay Shinger », a servi une réponse pleine de maturité et de maturité.

« L’absence de Tyson, je la conçois avec beaucoup de grandeur, il a fait son époque et maintenant, c’est à notre tour. En tout cas à chaque fois que j’ai un combat, il m’appelle, me donne des conseils, m’encourage. Tyson, c’est un père, c’est notre grand-frère, je pense qu’il n’avait pas le temps pour être présent, comme l’a si bien dit Eumeu sène. En tout cas, le monde de la lutte, tout comme Pikine lui doit beaucoup de respect et reconnaissance, car il a beaucoup fait pour la lutte sénégalaise », a-t-il fait savoir.

Galsen221.com