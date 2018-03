Absent de la Tanière depuis 5 ans : Armand Traoré se prononce sur son retour

Armand Traoré qui retrouve la tanière qu’il avait quitté depuis le 23 mars 2013 savoure son come-back.

« Ça fait super bien de remettre les couleurs du Sénégal. C’est une fierté de retrouver cette ferveur et puis c’est un très bon groupe», a-t-il confié hier mardi après la séance d’entrainement.

Très content de retrouver la Tanière, l’ancien défenseur des Gunners d’Arsenal est d’attaque pour les deux matchs amicaux des Lions du Sénégal. « Nous essayons de respecter au maximum les consignes du coach aux entraînements et inchalah, on va rester sur cette dynamique jusqu’au bout », a-t-il promis.

Galsen221.com