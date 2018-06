Accusé de racisme par Yaya Touré : Pep Guardiola réagit

GALSEN221 – Les relations n’ont jamais été passionnelles entre Pep Guardiola et l’ancien international ivoirien Yaya Touré. Les deux hommes ont eu une première brouille lorsque le technicien a pris les commandes du Barça. Et les choses ne se sont pas arrangées avec l’arrivée du Catalan à Manchester City où le petit frère de Kolo Touré a été transféré après son départ du championnat espagnol. Alors qu’il a quitté les Sky Blues après de longues années de bons et loyaux services, Yaya Touré a lâché une petite bombe sur Guardiola au cours d’un entretien accordé à France Football. En effet, il a laissé sous-entendre que ce dernier est raciste.

« Peut-être que nous les Africains ne sommes pas toujours traités par certains de la même manière que les autres. (…) Quand on s’aperçoit qu’il a souvent des problèmes avec des Africains partout où il passe, je me pose des questions », peut-on notamment lire dans l’hebdomadaire. Assez pour allumer la mèche.

Interrogé sur cette sortie de son ancien joueur, Pep Guardiola a préféré garder le silence pour ne pas se retrouver très certainement dans l’œil du cyclone. « Je ne commenterai pas les propos de Yaya Touré. Je n’ai rien à dire sur Touré », a juste commenté l’entraîneur de Manchester City qui ne sera pas pour autant débarrasser de la polémique.

