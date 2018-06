Alfred Ndiaye s’explique sur l’élimination des Lions : « c’est une injustice »

GALSEN221 – Alfred Ndiaye a été titularisé à la surprise générale lors des deux premiers matches du Sénégal à la Coupe du monde en Russie, avant de prendre place sur le banc lors de la dernière rencontre de la phase de groupes hier, jeudi, face à la Colombie. Après l’élimination des « Lions » qui se sont faits battre par les « Cafétéros », Alfred Ndiaye a livré ses impressions.

« On est déçu, tu ne penses jamais que tu vas être éliminé d’une compétition parce que tu as pris des cartons jaunes. Je trouve que c’est une injustice, ce n’est pas normal qu’on se fasse éliminer comme ça », a déclaré le milieu de terrain.

Il résume : « On a fait une belle Coupe du monde, on peut avoir des regrets sur le fait qu’on a beaucoup mené au score et qu’on a pris des buts derrière ».

