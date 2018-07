Aliou Cissé se prononce sur son avenir à la tête de l’équipe nationale du Sénégal

Aliou Cissé a zappé 2018, il est déjà en 2019. Il a effacé la Russie de son disque, maintenant il pense Cameroun. Le Mondial est derrière lui, il fait cap vers la Can.

Dans un entretien avec le quotidien sportif français L’Équipe, le sélectionneur national “revient sur cette élimination (des Lions, du premier tour du Mondial) et pense à la suite : il veut rester à son poste pour tenter de remporter la Can-2019”, qui aura lieu au pays des Lions indomptables.

Le coach des Lions de la Téranga a confié au journal français que, après le ratage de la qualification pour les huitièmes de finale de Russie-2018, le retour au Sénégal a été difficile : “Il y a surtout un sentiment d’amertume. On aurait évidemment aimé continuer l’aventure le plus longtemps possible. C’était à notre portée.”

