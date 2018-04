Ama Baldé attaque Gris Bordeaux : « Je suis la bête noire des fassois

C’est un Seleu Bou Ndaw très relax que l’équipe de Leewtoo.com a trouvé chez lui à Pikine. Après les salamalecs d’usage, le récent vainqueur de Papa Sow est revenu sur les négociations de son combat contre Gris Bordeaux et ses défis pour la saison à venir.

Que devient Ama Baldé depuis sa victoire devant Papa Sow ?

Comme vous pouvez le voir. Je suis chez moi en famille. Je fais du maintien. J’ai baissé le rythme de mes entrainements. Je vais à la mosquée tous les matins.

Lors du face to face Balla Gaye 2/ Gris Bordeaux, Luc Nicolaï avait déclaré qu’il était en négociations pour vous mettre aux prises contre le 3ème Tigre de Fass. Vous confirmez ?

Je ne suis pas au courant. Peut être qu’il discute avec mon frère Jules Baldé mais moi je ne suis pas au courant de ce combat.

Êtes-vous prêt à affronter Gris Bordeaux ?

Je n’attends aucun lutteur. En dehors de Balla Gaye 2 et des lutteurs de Pikine, je suis prêt à affronter tous les lutteurs. Pour dire vrai, je ne suis pas très motivé pour croiser Gris Bordeaux. Je suis la bête noire des fassois. Gris ne fera pas l’exception. Et franchement le battre ne m’apportera rien.

Et contre Modou Lô ?

Que chacun suit son chemin. Un jour ou l’autre on se croisera. Il faut aussi noter que le combat Modou Lô / Balla Gaye 2 est plus attrayant que Ama Baldé / Modou Lo, (rires).

Etes vous sur de nouer votre nguimb avant la fin de la saison ?

Non, je ne pense pas. Le temps est trop court. Je préfère attendre la saison prochaine.

Ne pensez-vous pas que votre relation avec Boy Niang 2 se heurte une fois de plus si on sait que vous avez pratiquement les mêmes adversaires ?

Boy Niang 2 reste mon frère. Je ne me focalise pas sur Gris Bordeaux. Je suis même prêt à affronter Siteu, Gouye Gui ou Bombardier. Après la victoire d’Eumeu Sène, je vais défier Bombardier afin de le battre à mon tour.

Par Ndèye Coumba FALL

leewtoo.com