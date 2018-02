Ama Baldé explique pourquoi il préfère lutter contre Modou Lo

SUNUBUZZ- Le tombeur de Papa Sow samedi dernier, Ama Baldé veut être clair sur le cas de Modou Lô: « je ne me focalise pas sur lui. Je ne fais de fixation sur personne. Je suis un compétiteur. Je ne vise pas exclusivement un seul adversaire. Il faut que cela soit clair au moins », a-t-il clamé.

« Mon combat contre Modou Lô peut aider la lutte à sortir de son inquiétante situation »

« Je sais que l’arène traverse une situation quelque peu délicate. Je me suis dit que l’Affiche entre Ama Baldé et Modou Lô va aider la lutte à sortir de son inquiétante situation. Maintenant, cela ne veut pas dire que je suis là pour Modou Lô seulement. Je suis prêt à donner une réponse favorable à tout promoteur qui me proposera un adversaire autre que Modou Lô. Les adversaires ne manquent pas. Je suis prêt contre tout adversaire qui mérite logiquement de lutter contre moi ».

« C’est vrai que c’est un combat que les gens jugent logique. Mais je ne me focalise pas sur un seul lutteur, encore une fois. J’ai d’autres adversaires potentiels et certains sont sous contrat. S’ils honorent leurs engagements, ils peuvent combattre contre moi. Je reste patient. Maintenant, s’il a un plan de carrière, moi je suis mon plan de carrière. Je ne suis plus à un stade où je dois défier un quelconque lutteur. J’avais exprimer mon ambition de lutter contre Modou Lô. C’est parce que je suis convaincu que ce serait une alléchante affiche. Il n’ y a pas d’autres raisons valables. Je crois avoir fait mes preuves comme Modou Lô. Mais j’attends d’autres adversaires ».