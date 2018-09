Angers : le salaire de Cheikh Ndoye révélé

GALSEN221 – Le milieu de terrain de l’équipe nationale du Sénégal, Cheikh Ndoye, a vu son salaire être révélé par les médias. En effet, nous apprenons qu’il gagne 150 mille euros (environ 100 millions de francs Cfa) brut par mois. C’est trois fois plus que ce qu’il percevait en France avant son passage outre-Manche, la saison dernière, pour Birmingham (Championship). Revenu en Ligue 1 seulement un an après son départ, le colosse garde le même salaire qu’en Angleterre. Le club anglais et la direction angevine ayant trouvé un accord pour supporter la charge ensemble.