Angleterre : auteur d’un crachat sur un joueur adversaire, Famara Diedhiou suspendu

Famara Diedhiou a été suspendu six matchs mardi après son crachat sur un joueur de Birmingham. La Fédération Anglaise a confirmé la suspension de l’international Sénégalais.

Auteur de 15 buts en 38 matchs, cette saison 2017-2018, Famara Diédhiou a fini la saison de deuxième division du champion d’Angleterre sur un carton rouge. L’international sénégalais a écopé d’un carton rouge et d’une suspension de six matchs suite à son crachat sur Ashon Gate lors du match contre Birmingham (3-1).

Suite à l’appel de son club, la FA avait réexaminé son dossier. Mais, malheureusement pour l’international Sénégalais, la FA vient de confirmer sa suspension après l’appel de Bristol City. « Bristol City est déçu et frustré après que la FA confirme sa décision de suspendre l’attaquant Famara Diedhiou pour six matchs », peut-on lire dans le communiqué publié par le club. L’attaquant international sénégalais devrait donc rater les matchs de bristol City contre Nottingham Forest, Bolton Wanderers, Middlesbrough, Queens Parks Rangers, Sweansy City et Blackburn Rovers.

En 38 matchs de championship, Famara Diedhiou a inscrit la bagatelle de 15 buts pour sa première saison en Angleterre. Et grâce à ces performances, l’ancien joueur d’Angers est très sollicité par les clubs notamment ceux de la Premier League.

Avec Galsenfoot