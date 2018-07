Mercato : Arsenal et Everton entrent dans la danse pour un international sénégalais

GALSEN221 – A défaut d’être allés loin à la Coupe du monde en Russie, les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ont réussi à attirer l’attention des grands clubs européens. Et pour cause, plusieurs « Lions » sont annoncés comme étant dans leurs petits papiers. Parmi eux, Mbaye Niang. Auteur d’un bon Mondial, l’attaquant est courtisé en France, mais aussi en Premier League.

Marseille et Monaco lui ferait les yeux doux, mais les deux clubs de l’Hexagone pourraient se faire doubler par une formation anglaise. Et pour cause, la presse italienne fait état d’un intérêt d’Everton et d’Arsenal pour le buteur sénégalais.

On s’y attendait, ce ne sont pas les offres qui vont manquer pour celui qui a remporté le titre d’homme du match lors de l’entrée en lice du Sénégal à la Coupe du monde, face à la Pologne. Ce sera à lui de faire le bon choix.

Galsen221.com