Ass Diack: « le jeu de Sadio Mané comporte beaucoup de déchets… »

Dans son intervention de ce vendredi sur la Rfm, le journaliste Abdoulaye Diaw revient sur le sacre de Mohamed Salah à la CAF Awards avec le Ballon d’Or africain au détriment du joueur sénégalais, Sadio Mané.

« Nos joueurs savent jouer au football, mais ne connaissent pas le football », reprend t-il les propos d’Ass Diack, formateur et par ailleurs frère du président Lamine Diack.

Selon le chroniqueur sportif, Ass Diack a été on ne peut plus clair sur le cas de Sadio Mané: « le jeu de Sadio mané n’est pas efficace, cela comporte beaucoup de déchets, contrairement à Mohamed Salah qui apporte beaucoup à l’Egypte et Liverpool que lui. Il sait jouer au football comme la plupart ne nos footballeurs, mais ils ne connaissent pas le football. D’ailleurs, ce manque de collectivité dans son jeu a fait que Jurgen Klopp l’ mettait sur le banc lors des dernières rencontres. Quand il a vu que son jeu commençait et menaçait l’équilibre de l’équipe, il l’a mis sur le banc », relate-t-il l’analyse du formateur qui a sorti plusieurs joueurs comme Mansour Ayanda, Henry Camara, Pape Bouba Diop entre autres.

senego.com