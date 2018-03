Au cœur d’une polémique à Pikine : Ama Baldé et son staff en réunion de crise

GALSEN221 – « Balla Gaye 2 est le père de tous les lutteurs ». Ces propos du Pikinois Ama Baldé ont très sérieusement secoué son fief, hier mercredi, alors que la vidéo dans laquelle il prononce ces mots est très rapidement devenue virale sur le web.

Après le visionnage de ladite vidéo, les habitants de Pikine, dont des fans du fils de Falaye Baldé, ont manifesté leur rage en brûlant des tee-shirts à son effigie et en proférant des insultes que la décence nous empêche de coucher sur ses lignes.

Conscients que les choses vont beaucoup trop loin, notamment avec entre Ama Baldé et Guédiawaye, nous apprenons que ce dernier et son staff vont tenir une réunion de crise, ce jeudi, avant que la situation ne prenne des proportions inquiétantes. En tout cas, plus que ça ne l’est déjà.

Galsen221.com