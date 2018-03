Audio – Abdoulaye Diaw : « Santy Ngom est celui qui manquait à l’équipe nationale »

GALSEN221 – Santy Ngom a connu des débuts réussis avec l’équipe nationale du Sénégal, vendredi dernier lors du match nul des Lions face à l’Ouzbékistan (1-1). Malgré le faux pas de l’équipe dirigée par Aliou Cissé et le fait qu’il ait évolué aux côtés de joueurs qui sont habituellement sur le banc, e Nantais a su tirer son épingle du jeu à travers sa grande technicité et sa clairvoyante ballon pied. Assez pour convaincre de grand spécialiste comme Abdoulaye Diaw qui n’est plus à présenter dans le monde du football.

