La cérémonie annuelle de récompenses des meilleurs acteurs du football africain » CAF Awards » édition 2018, s’est tenue, ce mardi 08 janvier 2019 à Dakar, au centre de conférence internationale de Abdou Diouf (Cicad).

Comme l’an dernier, Mohamed Salah est désigné meilleur joueur africain 2018 et Hervé Renard, le sélectionneur marocain meilleur entraîneur de l’année. Si le cas de Salah ne suscite pas débat, celui de Hervé Renard ne l’est pas. Augustin Senghor, maire de la commune de Gorée non moins président de la fédération Sénégalaise de Football (Fsf) n’apprécie pas du tout la nomination de Renard comme meilleur sélectionneur. Et pour cause, le Sénégal a été au dernier classement le premier pays africain mais aussi les bonnes performances de Aliou Cissé au mondial de Russie 2018.

Cependant, même s’il a critiqué le cas Hervé Renard, il est d’accord sur toutes les autres nominations et a salué la réussite de l’événement.