Baboye s’explique sur son refus de voir les lutteurs Pikinois affronter Balla Gaye 2 et Modou Lo

Baboye le Marodi de Pikine, qui a organisé son jubilé hier, a été interrogé par le quotidien Sunu Lamb. Lors de cet entretien, il est revenu sur ses relations avec Balla Gaye 2 et les lutteurs de Pikine à savoir Ama Baldé, Boy Niang 2 et Eumeu.

« Les lutteurs de Pikine ne me sollicitent pas quand ils ont des combats. Cependant, Ama Baldé est mon fils car j’ai une relation particulière avec Jules Baldé qui est un vrai ami. C’est d’ailleurs lui qui m’a préparé lors de mon combat contre Baye Mandione. Je ne suis pas tricheur et je ne m’implique pas dans un combat auquel on ne m’a pas convié », a soutenu Balla Bèye 2.

Concernant sa relation avec le Lion de Guédiawaye et le Rock des Parcelles, Baboye de préciser : « Balla Gaye 2 m’aime et me respecte beaucoup. Lui et Modou Lô me vouent un respect que même mes proches n’ont pas à mon égard ».

Avec Lutte Tv