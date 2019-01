Avec la dernière victoire de Balla Gaye 2 devant Modou Lô, les jeux sont plus ouverts. Les combats qui se profilent à l’horizon font fusion. Et depuis quelques temps, un tournoi à quatre entre Bombardier, Balla Gaye 2, Tapha Tine et Gris Bordeaux est fortement réclamé par les amateurs et un grand promoteur de la place s’active pour le matérialiser.

Le promoteur qui aurait eu la chance de mettre la main sur ce tournoi serait le bailleur le plus heureux de l’arène sénégalaise. Il raflera le jackpot et les amateurs seront les plus gâtés si un éventuel tournoi entre Bombardier, Balla Gaye 2, Tapha Tine et Gris Bordeaux arrive à voir le jour. Des combats chocs, des combats revanches, des combats inédits qui donneront un nouveau souffle à la lutte sénégalaise

Balla Gaye 2 va disputer dès lors trois revanches : contre Bombardier, Tapha Tine et Gris Bordeaux. Ce sera le même cas aussi pour Bombardier qui aura la chance de disputer lui aussi trois combats revanches devant Balla Gaye 2, Tapha Tine et Gris Bordeaux. Quant à Gris Bordeaux et Tapha Tine, ils auront à disputer deux combats revanches. Contre Balla Gaye 2 et Bombardier pour Gris Bordeaux. Tandis que Tapha Tine se dressera devant Balla Gaye 2 et Bombardier pour des combats revanches de feu.

Ce n’est pas tout, les amateurs auront droit à un combat inédit entre Gris Bordeaux et Tapha Tine.

L’intérêt d’un tel tournoi serait que le grand gagnant va se qualifier en finale pour affronter le vainqueur de la confrontation entre Eumeu Sène et Modou Lô. Rien que pour ça, ce grand promoteur de la place travaille en coulisses pour montrer ce tournoi à IV.