Galsen221- Le grand combat que les amateurs de la lutte attendent avec impatience est arrivé, aujourd’hui samedi 31 mars Gris Bordeaux et Balla Gaye vont s’affronter. En prélude du combat, un nouvel épisode de la série Balla Gaye 2-gris bordeaux est sorti. Le thème de l’épisode du jour un spécial Tiaw sa Khir et noy moyto seu none, les amateurs de lutte vont apprécier.

