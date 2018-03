Balla Gaye 2 se prononce sur la défaite de Sa Thiès et son absence du stade le jour du combat

GALSEN221 – Balla Gaye 2 était l’absent le plus présent, dimanche, lors du combat qui opposait Sa Thiès à Boy Niang au stade Léopold Sédar Senghor. En plus de cette absence, le futur adversaire de Gris-Bordeaux avait jusque-là gardé le silence sur la défaite de son jeune frère. Dans des propos relayés par Sanslimites, l’ancien roi des arènes se prononce sur ce revers, tout en prenant le soin de s’expliquer sur son absence remarquée.

« Je dois dire que j’ai été profondément attristé et surpris de la défaite de Sa Thiès car ce dernier a fait tout ce qu’il fallait pour une bonne préparation de son combat. Sur tous les plans nous étions prêts et physiquement tout le monde a vu que Sa Thiès était dans une forme optimale. Ce qui n’a pas marché dimanche pour moi, c’est la chance. Des fois vous pouvez faire tout ce que pouvez mais c’est le bon Dieu qui décide de l’issue d’un combat », aurait déclaré Balla Gaye 2.

Sur son absence du stade le jour du combat, l’autre fils de Double Less aurait fait savoir que : « vous ne m’avez pas vu au stade parce que je suis actuellement sous contrat donc ma présence est contrôlée et je ne fais pas partie de la même écurie que Sa Thiès même si c’est mon frère. Le CNG m’interdit de faire partie de sa délégation. Néanmoins, on est tout le temps ensemble et il a revenir plus fort car il est jeune et déjà très fort techniquement et physiquement ».

Galsen221.com