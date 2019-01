Le combat Modou Lô-Balla Gaye 2, ce dimanche 13 janvier à Dakar, fait l’objet de commentaires et polémiques au Sénégal. Fabrice Allouche, ancien champion de boxe, le premier toubab à intégrer une école de lutte sénégalaise, livre les clés du combat. Lutte pure, boxe, qui sera avantagé ?

Un ko est prévisible. En lutte pure, Balla qui est un surdoué, mais Modou Lô lui est un travailleur acharné qui est un excellent lutteur donc cela sera 50/50. La fraîcheur sera déterminante si le combat dure l’avantage sera du coté de Modou Lô. En boxe, l’avantage est du coté de Modou Lô, mais tout le monde sait pour le ko tout est possible dans un sport de combat personne n’est à l’abri d’un ko. Balla Gaye 2 a eu une très bonne préparation en boxe avec le coach de l’équipe de France John Dovi. Ce dernier m’a confirmé que Balla apprenait vite et été naturellement doué. Mais encore une fois, une préparation ne se fait pas sur un combat, c’est l’accumulation des préparations qui fait le champion. Qui a un ascendant psychologique ?

C’est ce pilier psychologique qui est susceptible de faire la différence et qui permet d’atteindre des situations de réussite impressionnantes. Une arme à travailler, totalement personnalisable, à façonner soi-même et on verra qui le sera le 13 janvier. Être mentalement le plus fort le jour du combat passe par un développement de rituels, d’habitudes, de régularité d’entraînements, de fluidité, d’automatisation des gestes, d’une alimentation adaptée et d’une récupération importante. Tous les deux (2) ont un ascendant psychologique sur l’autre chacun à sa manière. Balla a un ascendant car il a gagné leur premier combat mais depuis 09 ans beaucoup de choses ont changé. Sur ces quatre (4) derniers combats Modou Lô reste sur trois (3) victoires contre Eumeu Sène, Gris Bordeaux et Lac 2.

En terme de sérieux et de prestations de ces derniers combats il aura aussi un ascendant psychologique plus logique. Que dois faire Modou Lô ? Modou Lô devra être lui-même en montrant comme à chaque combat sa progression constante et surtout être extrêmement concentré. Modou Lô devra insister pendant le combat aux changements de rythmes et ne devrait pas laisser Balla imposer son rythme. Qu’est qui vous impressionne chez ces deux lutteurs ? Chez Balla Gaye, c’est son côté show man et sa confiance à toute épreuve.Pour Modou Lô, sa grande humilité et son sérieux dans ses préparations depuis de longues années, il ne relâche jamais dans ses entraînements avec une planification spécifique et professionnelle.