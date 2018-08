Balla Gaye 2 vs Modou Lo : les arguments mis sur la table par Luc Nicolaï

Luc Nicolaï est un promoteur événementiel rompu à la tâche et, pour arracer le combat de choc entre Modou Lô et Balla gaye 2 des mains de Gaston Mbengue, il a réussi à mettre le staff du « Roc » des Parcelles Assainies dans sa poche et mis, selon Sunu Lamb relayé par Wiwsport, trois arguments de taille sur la table.

Conscient que les événements se créent autour de la revanche Modou Lô et Balla Gaye2 scellé par Gaston Mbengue pour Janvier 2019. Luc Nicolaï a muri son plan de guerre et a mis trois arguments. Le premier, c’est un gros cachet pour les deux protagonistes. Le deuxième, c’est le fait d’alerter le staff de Modou Lô sur l’implication de Aziz Ndiaye et enfin le troisième point est basé sur sa proximité voire son amour sincère pour Xaragne Lo.

Toutefois, il faudra compter sur la malice et la détermination de Gaston Mbengue qui reste un redoutable homme d’affaires expérimenté.

Galsen221.com