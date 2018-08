Balla Gaye 2 vs Modou Lo : l’heure du premier acte a sonné

Balla Gaye 2 et Modou Lô vont officiellement lancer leur duel verbal, ce samedi, à la Place du Souvenir. Un premier face à face prometteur depuis que les deux lutteurs ont décidé de s’affronter, en janvier 2019.

Il faut le dire, les deux mastodontes de l’arène sénégalaise ne vont pas se faire du plaisir. Ils vont livrer une bataille verbale très rude quand on sait qu’une rivalité est née depuis leur premier combat remporté par Balla Gaye 2, en 2010.

Ça va chauffer

Si le fils de Double Less compte confirmer ce succès, son adversaire, lui, ne pense qu’à une seule chose : la revanche. D’autant qu’il ne digère toujours ce revers. Du coup, Modou Lô saisira cette occasion pour rassurer ses fans et faire comprendre au Lion de Guédiawaye qu’il ne compte pas céder une nouvelle fois même si la pression sera plus sur son côté surtout qu’il est dans l’obligation de remporter ce combat. C’est ce qui devrait rendre houleux ce premier échange.

Gaston attendu pour clarifier

Organisateur de cette revanche tant voulue par les amateurs de la lutte, le promoteur Gaston Mbengue sera forcément attendu pour apporter plus d’éclaircissements sur cette affiche également convoitée par Luc Nicolaï qui a proposé une somme plus élevée à Rock Energie pour un combat Modou Lô-Eumeu Sène. En tout cas, lorsque nous l’avons joint par téléphone, jeudi matin, il avait l’air serein. « Vous savez, je ne suis pas dans ces polémiques. Tout ce que je peux vous dire, c’est que je donne rendez-vous à tout le monde samedi prochain. Les deux lutteurs vont se retrouver pour la première fois pour la signature du combat », a-t-il réagi. Reste maintenant à savoir si l’autre concerné, Modou Lô lui donnera raison ou pas. Réponse, ce samedi soir.

IGFM