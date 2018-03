Baptême de feu réussi pour le nouveau lion Santy Ngom

84e minute. Les quelques supporters sénégalais du stade Mohamed V de Casablanca ovationnent Santy Ngom qui cède sa place à Diafra Sakho. C’est un signe qui ne trompe. Pour sa première sélection avec le Sénégal, l’attaquant du Fc Nantes a brillé avec les Lions contre l’Ouzbékistan (1-1). Il a été le joueur le plus en vue dans l’équipe d’Aliou Cissé dans cette rencontre amicale.

Placé au cœur du jeu dans un système de 3-5-2, Santy Ngom a été très percutant et a donné du tournis à la défense ouzbèke. Il a ainsi délivré la passe décisive sur le but égalisateur de Moussa Konaté 63e minute. Le sélectionneur peut se satisfaire de sa bonne pioche mais Aliou Cissé met plus en avant le collectif quand on lui demande d’analyser la prestation du néo Lion en conférence de presse.

“Ce n’est pas une question individuelle. Je suis satisfait de l’ensemble de l’équipe, dégage en touche le coach des Lions. La star, c’est l’équipe. Je continue à penser que le Sénégalais pourra gagner seulement si nous jouons ensemble.”

Une prudence qui laisse perler une volonté de protéger sa nouvelle recrue face aux médias. Mais avec sa prestation, Santy Ngom attire les projecteurs. Les supporters sont déjà sous le charme puisque les internautes de la page Facebook de Seneweb l’ont élu “Homme du match” à l’unanimité. C’est un début de rêve pour Santy.

Auteur: Seneweb news – Seneweb.com