Barcelone – Moussa Wagué : « la conviction de rapidement intégrer les A »

Moussa Wagué envisage de rejoindre l’équipe première du Barça pour bientôt. En effet, le jeune défenseur international sénégalais qui a rejoint, il y a quelques jours, l’équipe B des Blaugrana ne se fixe pas de limite. « En venant au FC Barcelone, j’ai l’intime conviction d’intégrer l’équipe première », a-t-il confié dans un entretien accordé au journal Record exploité par Senego.

« Mais », ajoute-t-il, « comme je l’ai dit, je ne veux pas brûler les étapes. Je dois travailler dur pour y arriver ». Le plus jeune buteur africain en Coupe du monde est conscient que « ce ne sera pas facile. Mais dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Et si tout va bien, j’intégrerai rapidement l’équipe A ».

Le jeune joueur de 19 ans compte y arriver avec l’aide de ses coéquipiers. « Avec le travail et l’aide de mes coéquipiers, je pourrai y arriver. En tout cas, le jour où on me donnera ma chance, sans problème… Je travaille pour arriver à mes fins ».

Senego