Bataille des lutteurs contre le Cng : Modou Lo entre dans la danse

Le Collectif des lutteurs qui défie le Cng s’élargit. Selon Sunu Lamb, Gris Bordeaux et Cie ont enrôlé Modou Lô.

L’adhésion du chef de file de Rock énergie a été officialisée hier, mercredi 30 mai, au domicile de l’agent de ce dernier, Birame Gningue. Le journal informe que Modou Lô et son agent ont reçu Khdim Gadiaga, le président du Collectif, Boy Kaïré, Gris Bordeaux et Balla Diouf. Ils avaient à leurs côtés Papa Sow, Yékini Jr et Laye Pythagore, des proches du lutteur parcellois.

« Nous voulons remercier Modou Lô et Birame Gningue pour leur disponibilité, a déclaré Khadim Gadiaga, faisant le point de la rencontre. Ils nous ont reçu avec tous les honneurs pour discuter avec les membres du Collectif. Modou Lô est prêt à nous accompagner, de même que Birame Gningue. »

Seneweb