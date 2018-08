Bataille rangée au face à face BG2-Modou Lô: « Double Less » évacué

Le père de Balla Gaye 2, Double Less a été évacué lorsqu’une bataille rangée a surgi, lors du premier face à face entre son fils et Modou Lô, se déroulant en à la Place du Souvenir, ce samedi 4 août 2018. C’est l’entourage de Balla qui l’a évacué pour éviter d’être blessé sachant que la bataille entre supporters des deux camps était rude et que l’ancien champion de la lutte est âgé. Rappelons que cette bataille est intervenue peu après l’arrivée de Balla Gaye 2. Conséquence: le face à face a été interrompu pendant quelques minutes le temps que le service de l’ordre gère la situation. Le duel verbal a donc repris.

IGFM