Baye Ndiaye le frère de l’ex promoteur Aziz Ndiaye apporte une réponse à Gris-Bordeaux

Quand l’on lie une amitié avec une personne, la morale veut que l’on ne le cache jamais et que l’on ait le courage de le manifester à tout égard et dans toutes les circonstances, en temps de paix comme en temps de guerre. Baye Ndiaye, frère de Aziz Ndiaye ancien promoteur de lutte, connait bien cette formule et ne compte en aucun moment semer le doute sur ce qui le lie au fils de Double Less.

Le frère du promoteur Aziz Ndiaye n’a pas tardé à répondre à Gris Bordeaux, après sa défaite aux points face à Balla Gaye 2. Baye Ndiaye, dans les colonnes de Sunulamb, revendique son amitié avec le Lion de Guédiawaye. Normal qu’il s’investisse alors d’une façon remarquable et très remarquée d’ailleurs quand celui-ci à un combat. On l’a vu lors du duel qui a opposé son ami à Gris Bordeaux de l’écurie Fass.

