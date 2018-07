Bombardier analyse son combat contre Eumeu Sène : « l’erreur qui m’a coûté la victoire »

Trois jours après avoir perdu le titre de Roi des arènes face à Eumeu Sène, Bombardier, visiblement très affecté par ce revers, s’est prononcé hier à son domicile, sis au quartier Château d’eau, sur ce combat. Explications…

Qu’elle analyse faites-vous de votre combat perdu contre Eumeu Sène ? D‘aucuns disent d’ailleurs que vous avez été atteint mystiquement. Est-ce vrai ?

Moi, atteint mystiquement ? Vous savez, ça ce sont les autres qui peuvent le remarquer, mais moi je dis non, car tout ce que je devais faire je l’ai fait. Je me suis bien entraîné avec les gens qui m’entourent, j’ai reçu des prières là où je les recevais comme à chaque combat. J’ai fait tout ce que je faisais comme avant pour avoir une victoire .Donc je m’en remets à Dieu. Cette victoire de Eumeu Sène c’est la volonté divine et j’en profite pour le féliciter. Après ce combat, la vie continue.

Avez-vous respecté les consignes de votre staff, car certains pensent que vous avez voulu abréger le combat ?

On m’avait demandé d’être serein et je l’ai fait. Je me suis très bien concentré sur mon combat. Peut-être c’est à cause de cette forte concentration que certains avancent que j’étais atteint mystiquement. Je ne vais pas me défouler sur personne, c’est mon destin. C’est ça le charme de la lutte. Je répète, j’ai fait mes prières comme il se devait, mais la suite vous le savez mieux que moi, c’est Dieu qui donne la victoire à qui il veut.

Concrètement, qu’est-ce qui a été à l’origine de votre défaite ?

Vous savez en football, quand un défenseur ne fait pas d’erreur, il ne peut pas y avoir de but. C’est sur l’erreur d’un des lutteurs que l’autre l’exploite et c’est pareil dans tous les sports .Aujourd’hui dans la lutte, si tu fais une action qui provoque ta chute, d’autres disent qu’il ne devait pas faire ceci ou cela .Je l’ai mis Ko debout et après j’ai tenté de marcher sur lui pour terminer l’action que j’avais entamée et malheureusement il m’a mis à quatre appuis. Si je l’avais mis Ko pour ensuite reculer et s’il parvient à me terrasser par la suite, les amateurs diront pourquoi je n’ai pas terminé l’action que j’avais entamée. En fait, il y a des fois des défaites que tu ne peux pas expliquer.

Etes-vous prêt à redescendre dans l’arène pour récupérer votre couronne ?

Mon objectif était très clair, c’était de garder la couronne. Je disais toujours ce que je voulais faire, mais c’est Dieu qui décide. Mon nom restera à jamais gravé dans l’agenda de la lutte sénégalaise et personne ne pourra l’effacer. J’ai été toujours au sommet et ce qui reste aujourd’hui c’est de maintenir ma carrière pour la terminer en beauté, car je ne peux plus dépasser la place que j’ai occupée au sommet de la lutte sénégalaise. Mon objectif était de partir avec la couronne à la retraite. Il me reste trois à quatre ans dans l’arène (il aura le 1er octobre prochain 42 ans), je peux la récupérer, pourquoi pas ?

Vous pensez lutter avec quel Vip ?

Avec tous les Vip. J’ai lutté avec presque toutes les générations. Puisque je viens de sortir d’un combat, j’attends des propositions. La lutte c’est mon métier et je suis prêt à redescendre dans l’arène si j’ai un adversaire. Je vais me reposer cette semaine et à partir de la semaine prochaine je vais reprendre mes entraînements.

Un mot à l’endroit de vos supporters…

Je remercie toute la population mbouroise, les fans, mon écurie, tous les lutteurs de Mbour ainsi que notre président d’écurie et tout le staff. Un grand merci aussi aux autorités locales. Il y a eu une forte mobilisation. Notre souhait c’était de garder la couronne, mais hélas Dieu en a voulu autrement.

Lequotidien