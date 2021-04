Bombardier : « Au coup sifflet de l’arbitre, je vais marcher sur Balla GAYE 2 comme j’ai l’habitude de le faire »

Le combat entre Bombardier et Balla GAYE 2 promet d’être bouillant. Les piques commencent à venir de part et d’autre. Interpellé par source A à propos du combat qui va l’opposer au fils de Double Less, Bombardier déclare que c’est lui-même qui va attaquer son adversaire en premier.

« Je n’ai rien à dire à mon adversaire. On se connait très bien. J’accorde à Balla GAYE une revanche, mais qu’il comprenne que ce n’est pas facile pour lui », a martelé le champion de Mbour avant de promettre qu’il usera toutes ses forces pour prendre le dessus sur son adversaire : « Je veux être roi des arènes pour la troisième fois et si c’est le fait de me bagarrer avec Balla qui va me permettre d’atteindre cet objectif, je le ferais. Tout dépend ! Si on doit privilégier la lutte, on le fera. On est prêt sur tous les plans pour une victoire éclatante. Si mon adversaire a envie de gagner, qu’il sache que je veux plus que lui ».

Très en verve, Bombardier annonce la couleur de ce qui pourrait être le combat. « Au coup de sifflet de l’arbitre, je vais marcher sur Balla GAYE 2 comme j’ai l’habitude de le faire. Que Balla soit prêt ! » a-t-il déclaré avant de se réjouir de la reprise des combats de lutte avec le retour du public. « C’est un grand bonheur de revoir les lutteurs reprendre leurs activités. Les sénégalais aiment la lutte. Une situation qui a préoccupé tous les amateurs. Si on voit aujourd’hui les stades remplis, on ne peut être que satisfait ».

Rappelons que le combat entre ces deux « ex rois des arènes » aura lieu le mois de juin prochain.

WALFNet