Bombardier : «Si Modou Lô veut une revanche, il n’a qu’à demander»

Le Roi des arènes, Bombardier, interrogé par les confrères de senego, a donné sa version après la défaite de Lac de Guiers 2 devant Modou Lô et ne comprend pas l’attitude des sénégalais qui oublient ce que le sociétaire de l’Écurie Walo a réalisé.

«Nous sénégalais, nous oublions vite ce que les autres ont réalisé et sont prompts à te descendre. Je parle en tant que sportif et non en tant que supporter. Chacun des deux lutteurs voulait la victoire car ils se sont bien préparés et n’ont rien négligé. Je félicite Modou Lô et encourage Lac de Guiers 2», analyse le B52 avec beaucoup de recul.

Pour un éventuel combat avec Modou Lô, il affirme qu’il n’a point de problèmes d’adversaires car il ne refuse personne. «Modou Lô, je l’ai battu, s’il veut me rencontrer, il n’a qu’à demander», rassure-t-il.

