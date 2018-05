Brouille autour des sanctions financières : le Cng bientôt traîné en justice par les lutteurs

GALSEN221 – La guerre entre le Cng et les lutteurs continue de faire rage. Ces derniers protestent contre les sanctions financières jugées élevées et demandent à connaître la destination des fortes sommes qui sont prélevées de leurs cachets. Et, la dernière sortie en date du président du Cng, Alioune Sarr, n’est pas pour arranger les choses.

En effet, les menaces du président Alioune Sarr n’est pas du goût des lutteurs qui ont rétorqué par le biais de Boy Kaïré. L’ancien combattant, dans un entretien accordé à Télédakar, ne s’est pas gêné pour tirer sur le boss du Cng et ses collaborateurs.

Déclarant notamment que l’argent prélevé reste entre leurs mains, l’ancien lutteur demande à ce qu’ils soient audités. Mieux, il déclare que lui et ses collègues se lancent dans la bataille accompagnés d’avocats qui les aideront à faire éclater la vérité.

