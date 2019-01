GALSEN221 – C’est fait, le Ballon d’Or africain 2018 est connu. Si le peuple sénégalais espérait un sacre de Sadio Mané à domicile, c’est l’égyptien Mohamed Salah qui s’est finalement imposé devant son coéquipier chez les Reds de Liverpool. Finaliste pour la troisième fois consécutive, le fer de lance de l’équipe national du Sénégal n’est décidément pas verni. Toutefois, Salah était le grand favori pour le trophée après la saison exceptionnelle qu’il a réalisé en club, terminant notamment meilleur buteur du championnat anglais en battant plusieurs record au passage.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB