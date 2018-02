Championnats Étrangers : le classement des meilleurs buteurs Sénégalais

La Coupe du Monde 2018 approche à grands pas et les Sénégalais misent beaucoup d’espoir sur les joueurs d’Aliou Cissé, notamment sur l’attaque, composée de joueurs de grande qualité. Mais, si certaines stars tels que Sadio Mané ou Diao Baldé ont un avantage conséquent pour participer au Mondial, d’autres Lions doivent cravacher voire faire exploser les statistiques pour espérer attirer le regard du sélectionneur national.

A exactement 113 jours de l’entrée en lice des Lions, le 19 juin prochain face à la Pologne, la rédaction de SeneNews a revisité les championnats nationaux hors du Sénégal, pour vous établir le classement des meilleurs buteurs sénégalais à l’étranger.

Si les grands noms du football sénégalais sont présents (Sadio Mané, Diao Baldé, Diafra Sakho), d’autres, moins connus du grand public sénégalais (Mbaye Léye, Makhéte Diop), se sont aussi fait remarquer de très belle manière dans leurs championnats respectifs. A noter aussi que ce classement est fait en fonction des buts inscrits en club, dans toutes les compétitions confondues (championnat national, coupe nationale et continentale).

Classement des 20 meilleurs buteurs sénégalais en 2017/2018 :

• 20. Mamadou Fall (Charleroi – Jupiler Pro League/Belgique) – 5 buts

• – . Yannick Gomis (Orléans – Ligue 2/France) – 5 buts

• – . Pape Sané (Auxerre – Ligue 2/France) – 5 buts

• – . Ibrahima Niane (Metz – Ligue 1/France) – 5 buts

• – . Souleymane Camara (Montpellier – Ligue 1/France) – 5 buts

• – . Mame Biram Diouf (Stoke City – Premier League/Angleterre) – 5 buts

• 14. Habib Diallo (Brest – Ligue 2/France) – 6 buts

• – . Adama Sarr (Bourg-Péronnas – Ligue 2/France) – 6 buts

• – . Ibrahima Seck (Waasland-Beveren et Genk – Jupiler Pro League/Belgique) 6 buts

• – . Babacar Khouma (Fiorentina et Sassuolo – Serie A/Italie) 6 buts

• 10. Sidy Sarr (Châteauroux – Ligue 2/France) – 7 buts

• – . Diafra Sakho (West Ham – Premier League et Rennes – Ligue 1/Angleterre et France) 7 buts

• 8. Moussa Konaté (Amiens – Ligue 1/France) 8 buts

• – . Younousse Sankharé (Bordeaux – Ligue 1/France) 8 buts

• – . Baye Oumar Niasse (Everton – Premier League/Angleterre) 8 buts

• – . Diao Keita Baldé (Monaco – Ligue 1/France) – 8 buts

• 4. Makhéte Diop (Al Ahly Dubai – UAE League/Emirats Arabes Unis) 9 buts

• 3. Famara Diédhiou (Bristol City – Championship/Angleterre) 10 buts

• – . Mbaye Léye (KAS Eupen – Jupiler Pro League/Belgique) 10 buts

• 1. Sadio Mané (Liverpool – Premier League/Angleterre) 13 buts

Avec Senenews