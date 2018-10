Le gardien de but international Sénégalais Edouard Mendy détient un record qu’aucun autre gardien en Europe n’a jamais réussi cette saison. Le portier du Stade de Reims a réussi à garder ses cages inviolées à six reprises, alors que Jan Oblak, ne l’a fait ‘que’ cinq fois cette saison.

Reims est en tête de la liste des clubs ayant signé le plus de matches sans prendre un but. Mais en Ligue 1 on a joué une journée de plus que la Liga et Oblak, gardien de but de l’Athlético de Madrid pourrait l’égaler Edouard Mendy.

Même s’il ne pointe qu’à la 17ème place du classement, à 4 points des places de relégation, le Stade de Reims est un des meilleurs clubs défensivement. En 9 matches disputés, il n’a encaissé que 9 buts.

Il est de ce fait le quatrième club à avoir encaissé le moins de buts possibles, avec devant le PSG (6 buts), Lille et Montpellier (7 buts). Mendy est donc une garantie sous les poteaux, et si ses collègues de l’attaque étaient plus efficaces (4 buts seulement), il y a fort à parier que Reims serait bien plus au dans le classement.