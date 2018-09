Championnats européens : le top des joueurs africains du moment

Ils seraient titulaires dans n’importe quelle équipe du monde, ils jouent tous en Premier League et ils crèvent l’écran semaine après semaine. Les joueurs africains que nous allons vous présenter sont des surdoués du ballon rond et parmi les meilleurs du monde.

Mohamed Salah

Il est le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League sur une saison. Sur le podium du meilleur joueur UEFA et FIFA, Mohamed Salah est à l’heure actuelle un des trois meilleurs joueurs du monde. L’égyptien sort d’une saison exceptionnelle avec Liverpool, saison au terme de laquelle, il a battu pas mal de records et remporté plusieurs titres individuels. Pour un footballeur, voir son nom constamment associé à ceux de Messi et de Ronaldo peut être l’accomplissement de toute une vie. Mohamed Salah n’a encore que 25 ans et une belle marge de progression devant lui. Le ballon d’or africain lui est d’ores et déjà promis. Le pharaon a atteint un niveau tel que cela va être très difficile pour les autres de le déloger de son piédestal.

Sadio Mané

Auteur d’un début de championnat remarquable, Sadio Mané est bien parti pour exploser les compteurs cette saison. Le sénégalais compte déjà quatre buts en quatre matchs de Premier League. Il fait partie avec Salah de cette classe rare d’ailiers modernes présentant des statistiques d’avant-centre. Virevoltant et supersonique balle au pied, Mané peut éliminer n’importe quel défenseur. Il a énormément progressé sous les ordres de Klopp et semble avoir corrigé le seul domaine qui lui faisait défaut jusque-là : la finition. S’il est encore décrié dans son pays car on le reproche de jouer à l’arrêt, Sadio est un des meilleurs joueurs du monde. Quand il est en forme, il est tout bonnement injouable.

Riyad Mahrez

Il avait réussi l’exploit à placer Leicester, non pas à la table du Big four mais carrément sur le toit de l’Angleterre, déjouant toutes les pronostics et réalisant une des plus belles performances footballistiques de ce siècle. Aujourd’hui Riyad Mahrez a quitté Leicester pour Manchester City. L’algérien aura la possibilité de travailler aux côtés d’un des meilleurs entraîneurs du monde, si n’est pas le meilleur. Pep Guardiola à la réputation de beaucoup faire progresser ses joueurs. Mahrez possède déjà une très belle palette. C’est un dribbleur de génie et un excellent tireur de coup-franc. Si pour l’heure, il est cantonné à un rôle de supersub, Mahrez à toutes les qualités pour s’imposer durablement chez les champions d’Angleterre en titre.

Naby Keita

Arrivé cet été en provenance du RB Leipzig, Naby Keita impressionne déjà du côté d’Anfield. Le guinéen est un excellent joueur de football. Capable de conserver le ballon et dicter le tympo du jeu, il organise, casse des lignes et se retrouve très souvent à la conclusion des actions qu’il a lui-même initiées. Des qualités rares pour un milieu de terrain qui lui ont permis de vite se faire une place de choix dans le onze de départ de Klopp. Il assure le lien entre la défense et l’attaque et récupère énormément de ballons. Naby Keita était déjà monstrueux à Leipzig. Il gagne de plus en plus de galons à Liverpool. Le club anglais va lui offrir une plus grande visibilité pour que son talent puisse être reconnu de tous. La Guinée s’en frotte déjà les mains.

Pierre-Emerick Aubameyang

C’est le 5e joueur de notre liste et il y’a trois ans, il aurait pu occuper la première place. En passant de Dortmund à Arsenal l’hiver dernier, le buteur gabonais a vu ses statistiques baisser considérablement. UnE chute qui peut notamment s’expliquer par le fait d’avoir changé de club et de championnat mais quoiqu’il en soit, Aubameyang reste un joueur de classe mondiale. Il reprend petit à petit confiance et a même retrouvé le chemin des filets le week-end dernier. « Les buts sont comme le ketchup, quand ils arrivent, ils arrivent tous en même temps. » Ce n’est qu’une question de temps mais Aubameyang va vite retrouver des couleurs et recommencer à affoler les compteurs.