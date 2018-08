Chelsea : N’golo Kanté se voir proposer un salaire à la hauteur de sa personnalité

Alors que des rumeurs annoncent l’arrivée de N’golo Kanté au PSG, son club Chelsea a annoncé qu’il avait proposé au joueur un nouveau contrat de cinq ans avec une revalorisation salariale importante.

Le milieu de terrain N’golo Kanté s’est vu proposer par son club de Chelsea un nouveau contrat de cinq ans, avec revalorisation salariale importante, selon plusieurs médias britanniques qui estiment mardi que les Blues vont tenter par ce biais de retenir leur champion du monde français, que des rumeurs annoncent sur le départ vers le Paris SG. Trois cent vingt-cinq mille euros par semaine, c’est ce que gagnerait le récupérateur de 27 ans s’il signait ce nouveau bail avec le club londonien, selon des informations relayées par le «Times» et le «London Evening Standard». Cela doublerait presque son salaire actuel, estimé à près de 170 000 euros par semaine, dans son contrat du moment qui court jusqu’en 2021.

L’ancien joueur de Leicester, arrivé à Chelsea en 2016 après le titre des Foxes, puis gros artisan du sacre de champion d’Angleterre en 2017, deviendrait aussi selon la presse le plus gros salaire du club, celui de la star belge Eden Hazard culminant à près de 247 000 euros par semaine. Pour le Belge, annoncé sur le départ, et courtisé par le Real Madrid selon les médias, Chelsea préparerait également une grosse revalorisation, à plus de 335 000 euros par semaine. Le Diable Rouge, tout comme son compatriote Thibaut Courtois, lui aussi dans le viseur du Real selon plusieurs médias, est attendu ce week-end à l’entraînement, après ses vacances ayant suivi la Coupe du monde.

ParisMatch