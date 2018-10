A 21 ans, Issa Diop figure parmi les défenseurs centraux les plus prometteurs du football français, et pour s’aguerrir et continuer à progresser, l’intéressé a choisi de s’exiler à Londres pendant l’été, tournant ainsi le dos à son club formateur, le Toulouse Football Club. Et depuis l’entame de l’exercice en cours, le joueur de West Ham United a déjà été titularisé 6 reprises en Premier League par Manuel Pellegrini.

L’apprentissage continue donc pour le Bleuet, en attendant peut-être un jour de revêtir la tunique de l’équipe de France A. Le Sénégal, qui aimerait pouvoir profiter de l’ancien Pitchoune, ne peut se faire aucune illusion.

« Cela a été toujours été un rêve de jouer pour la France. Si ça doit se faire, ça se fera, sinon tant pis, explique-t-il dans les colonnes de La Dépêche. Moi j’ai toujours dit que je ne jouerai que pour la France, et pour personne d’autre. Que je sois sélectionné ou même si je ne suis jamais sélectionné avec les A, je ne jouerai pas pour une autre sélection. Je suis né en France, c’est à la France que je dois tout, donc je ne vois pas pourquoi je jouerais pour une autre sélection ».