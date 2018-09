C’est le retour de notre classement des tops buteurs européens. Auteur de 7 buts, le Sénégalais Mbaye Diagne figure en tête juste devant l’ancien Caennais Ivan Santini. Excellents en ce début de saison, Florian Thauvin et Eden Hazard figurent dans le Top 10.

Comme chaque lundi, nous dévoilons le classement des top buteurs européens. L’an dernier, Jonas avait terminé juste devant Lionel Messi à la faveur d’un nombre de matches disputées moins important. Mohamed Salah complétant le podium. Pour cette cuvée 2018-2019, c’est le Sénégalais Mbaye Diagne qui trône fièrement en tête. Avec son club de Kasimpasa – qui partage la tête de la Super Lig avec Galatasaray et Istanbul BB – il a déjà inscrit 7 buts en 5 matches. Il a d’ailleurs réussi à trouver le chemin des filets à chaque rencontre qu’il a disputé et se voit logiquement récompensé pour son sens du but. Il devance de justesse une ancienne tête de la Ligue 1, Ivan Santini.

Le classement des tops buteurs au 17 septembre :

– 1) Mbaye Diagne (26 ans/Kasimpasa SK/Sénégal) – 7 buts en 5 matches (450 minutes)

– 2) Ivan Santini (29 ans/Anderlecht/Croatie) – 7 buts en 7 matches (614 minutes)

– 3) Klaas-Jan Huntelaar (35 ans/Ajax Amsterdam/Pays-Bas) – 6 buts en 5 matches (368 minutes)

– 4) Kristoffer Peterson (23 ans/Heracles/Suède) – 6 buts en 5 matches (406 minutes)

– 5) Abdenasser El Khayati (29 ans/ADO Den Haag/Pays-Bas) – 6 buts en 5 matches (445 minutes)

– 6) Fedor Chalov (20 ans/CSKA Moscou/Russie) – 6 buts en 7 matches (531 minutes)

– 7) Florian Thauvin (25 ans/Olympique de Marseille/France) – 5 buts en 5 matches (271 minutes)

– 😎 Eden Hazard (27 ans/Chelsea/Belgique) 5 buts en 5 matches (307 minutes)

– 9) Landry Nany Dimata (21 ans/Anderlecht/République Démocratique du Congo) 5 buts en 7 matches (612 minutes)

– 10) William Owusu Acheampong (29 ans/Antwerp/Ghana) 5 buts en 7 matches (630 minutes)