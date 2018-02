Classement des espoirs les plus prometteurs du monde: Ismaila Sarr dans le top 15

L’Observatoire du football CIES a analysé l’expérience cumulée en championnat lors des deux dernières années par les footballeurs de moins de 20 ans actifs dans 22 compétitions européennes afin d’identifier les talents les mieux placés pour accomplir une carrière au plus haut niveau. Les minutes disputées par chaque joueur ont été pondérées selon le niveau sportif des ligues et les résultats des clubs d’emploi. La Lettre hebdomadaire 215 présente les 50 footballeurs obtenant les scores les plus élevés.

Ainsi, le prodige sénégalais Ismaila Sarr figure parmi les espoirs à 4 étoiles. Il a donc de fortes chances de s’installer dans les championnats les plus compétitifs et d’intégrer durablement les clubs les plus performants selon l’Observatoire du football. Le Rennais occupe la quatorzième place dudit classement.

